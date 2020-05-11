فنزويلا – أفادت قيادة الجيش الفنزويلي، بأنه تم اعتقال ثمانية مرتزقة آخرين من الذين تسللوا إلى البلاد من كولومبيا، بهدف الإطاحة بالحكومة واغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت في تغريدة على “تويتر” يوم الأحد: “تمكنت الوحدات البحرية، من اكتشاف واحتجاز ثمانية إرهابيين من المرتزقة في المساء”.

وأشارت سلطات فنزويلا، إلى أنه تم حتى الآن، اعتقال ما مجموعه 45 مشاركا في “محاولة الغزو”.

ومن بين المعتقلين مواطنان أمريكيان، تم عرض وثائقهما الرسمية على شاشة التلفزيون الفنزويلي، وهما لوك ألكسندر دينمان وأيران بيري. وقال الأول أثناء الاستجواب، إنه كان يجب عليه مع رفاقه السيطرة على المطار، لكي يتم من هناك نقل مادورو إلى الولايات المتحدة.

في وقت سابق، قالت القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية إنها اكتشفت ثلاثة قوارب تابعة للبحرية الكولومبية تحمل أسلحة وهي راسية على الشاطئ الفنزويلي.

وقبل ذلك قال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون: “حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، في يوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا… وتنفيذ انقلاب على السلطة”.

المصدر: نوفوستي