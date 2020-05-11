ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي بأنهم لن يحاوروا طرف زعم بأنه :”يقتل النساء ويدمر بيوت الآمنين ويحرق أرزاق الليبيين ويذبح اسرى الحرب ولا يعتد بأي قوانين” في إشارة منه للقوات المسلحة الليبية.

السويحلي قال في تغريدة له عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إنه لا يمكن التحاور معه الا باللغة التى يفهمها في ميادين القتال مثل ماحدث فى سرت 2016.

وأشار إلى أنه على العالم ان يفهم بأنه يستحيل التفريق بين من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير حفتر) وعصابات ارهاب داعش حسب تعبيره.