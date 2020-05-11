ليبيا – علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن دفعة جديدة من المقاتلين جرى نقلها إلى الأراضي الليبية من قبل تركيا.

المرصد قال في بياناً له إن الدفعة تضم مقاتلين من مدينة الأتارب وآخرين من مناطق سورية أخرى جرى تجنيدهم في صفوف فرقة السلطان مراد والسلطان محمد الفاتح من قبل مقاتلين ذهبوا إلى ليبيا وعادوا في زيارة إلى المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه وعقب عملية التجنيد يتم التنسيق مع القواعد التركية ضمن مناطق سيطرة فصائل غصن الزيتون بالريف الحلبي ويتم إعطاء المجند مبلغ مادي كسلفة وبعد ذلك يتم توكيل شخص من أقرباء المجند سواء في سوريا أو تركيا لاستلام راتبه الشهري يأتي ذلك في إطار مواصلة تركيا لنقل المرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق في معاركها ضد قوات حفتر(القائد العام للقوات المسلحة).

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن بلغ نحو 8250 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3300.