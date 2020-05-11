ليبيا – وجه الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري رداً قوياً على بيان الخارجية التركية الذي تهدد فيه بالتصعيد في ليبيا .

اللواء المسماري في تصريحات لقناة “الحدث” قال:”نستغرب هذا البيان، ماذا تفعل تركيا في طرابلس ؟ هل هي في ليبيا للبناء والتنمية أم للقتال؟ ماذا تفعل المدفعية الثقيلة وماذا تفعل المدرعات ومئات الجنود الأتراك وآلاف المرتزقة الأجانب والطائرات المسيرة؟”.

وأضاف المسماري أن الحرب مع تركيا لم تبدأ اليوم ولا بالأمس بل منذ 2014 ونحن نتحارب مع الأتراك على الأراضي الليبية سواء عن طريق وكلائهم في ليبيا أو مع الأتراك مباشرة مثلما يحدث في طرابلس.

وأكد المسماري أن البيان التركي مجرد محاولة لتضليل الرأي العام بأن تركيا لم تدخل المعركة بعد.

المتحدث باسم الجيش إختتم قائلاً :” لا تركيا دخلت في المعركة وبكل ما تملك من قوة، وقُتل الكثير من الضباط الأتراك والجنود الأتراك في معارك ضد الجيش الوطني الليبي”.