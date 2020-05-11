الولايات المتحدة – سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إصابة 1300696 شخصا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بزيادة 26660 حالة عن الرقم السابق.

وأشارت إحصائيات المراكز إلى أن عدد حالات الوفاة زاد بـ1737 حالة لتصبح 78771 حالة في عموم البلاد.

وتمثل أرقام المراكز الأمريكية ما تم تسجيله حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش) للتاسع من مايو الجاري، مقارنة بإحصائها قبل يوم.

وأكدت البيانات، أن الولايات المتحدة سجلت بين السبت والأحد، أكثر من 1.6 ألف وفاة و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد إصابات الفيروس في البلاد ارتفاعا بـ25621 إصابة جديدة.

وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في عموم الولايات المتحدة 1309541 حالة “كوفيد-19″، بما فيها 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

المصدر: “رويترز”