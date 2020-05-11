ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن رد القوات المسلحة دائما على كل التهديدات التركية يكون في الميدان ولا يحتاج إلى تفسير لتصريحات المحتل التركي.

امغيب وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أوضح أن القوات المسلحة لم تتأخر في الرد هذه المرة وكان قاسيا على تركيا حيث تم في عملية نوعية القضاء على أحد أهم أذرع تركيا في ليبيا قائد الفيلق الثاني التركي بطرابلس كبداية للرد على التطاول التركي وتهديده لقوات الجيش الليبي البطل.

وأشار إلى أن التهديد التركي باستهدافه للجيش ماهو إلا كلام المقصود منه رفع معنويات الجنود الأتراك والمرتزقة والمليشيات بعد الصفعات القوية التي وجهها لهم الجيش في كافة المحاور من بوقرين مروراً بترهونة ومحاور صلاح الدين وبوسليم الى قاعدة الوطية.

ونّوه عضو مجلس النواب إلى أن الطيران التركي لم يتوقف عن محاولة قصف الجيش ولكنه كان دائما يفشل في تحقيق أي نصر ولم ينجح إلا في قصف شاحنات الوقود والأغذية ومنازل المواطنين الأبرياء في ترهونة والرجبان والشويرف.