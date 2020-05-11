تجدد الاحتجاجات في 3 محافظات عراقية وأنباء عن قتلى وجرحى

تجدد الاحتجاجات في 3 محافظات عراقية وأنباء عن قتلى وجرحى

العراق – أفاد مراسلنا في العراق امس بأن الاحتجاجات تجددت في 3 محافظات عراقية، مشيرا إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وذكر مراسلنا، أن المئات من المحتجين احتشدوا أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة بابل وسط العراق، وطالبوا بإقالة الحكومة المحلية”.

وأضاف: “في محافظات الديوانية تجددت الاحتجاجات ليلا، حيث جاب المئات من المحتجين مدن المحافظة وأضرموا النار في إطارات السيارات وقطعوا بعض الطرق”.

وأشار، إلى أن “محتجي الديوانية طالبوا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأشهر الماضية”.

وتابع: “في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وقعت أعمال عنف خلال تجدد الاحتجاجات، فيما وردت أخبار غير مؤكدة من نشطاء، حول سقوط قتلى وجرحى”.

المصدر: RT