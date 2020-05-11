الصين – ذكر تقرير أن استثمارات الصين المباشرة في الولايات لمتحدة هبطت في 2019 إلى أدنى مستوى لها منذ 2009 وسط توترات بين البلدين، وأن جائحة كوفيد-19 ستظل تضغط على تدفق الاستثمارات بينهما.

وأفاد التقرير الصادر عن “روديوم غروب” للأبحاث واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية أن الجائحة قد تبدد الآثار الإيجابية للمرحلة 1 من اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في يناير نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو الاقتصادي.

وأوضح أن بيانات مبدئية تشير إلى “تراجع كبير” لاستثمارات الصين في الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من 2020، حيث جرى الإعلان عن استثمارات مباشرة جديدة بقيمة 200 مليون دولار مقارنة مع مليارين في المتوسط في كل ربع من العام الماضي.

لكن الشركات الأمريكية أعلنت عن مشاريع استثمار مباشر بقيمة 2.3 مليار دولار في الصين في الربع الأول، بانخفاض طفيف فقط عن المتوسط الفصلي للعام الماضي، وفق التقرير الذي أضاف أن الشركات الأمريكية لا تدرس على ما يبدو خفضا كبيرا لأنشطتها في الصين.

وفي 2019، نمت الاستثمارات الأمريكية في الصين بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار، في حين استقرت التدفقات بين البلدين بعدما شهدت تراجعات كبيرة في العامين السابقين.

وانخفضت الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة إلى خمسة مليارات دولار في ذلك العام من 5.4 مليار في العام السابق، وفقا للتقرير.

المصدر: “رويترز”