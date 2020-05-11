ليبيا – دانت الخارجية القطرية في بيان لها إستهداف القوات المسلحة الليبية لقاعدة معيتيقة الجوية التي يتخذها الجنود الأتراك والمرتزقة السوريين قاعدةً للطائرات المسيرة ومقراً لهم، مدعيةً بأن هذه الضربات كانت تستهدف بشكل مباشر المدنيين العزل والمنشآت المدنية والطائرات المدنية على حد زعمها.

وزارة الخارجية القطرية قالت في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد أن ما وصفته بـ”الأفعال غير المسؤولة” تعدّ مؤشر على عدم اكتراث من وصفتهم بـ”الميليشيات” (القوات المسلحة الليبية) بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي على حد زعمها.

وطالبت قطر بالوقف الفوري لما وصفته بـ”الاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى وسط العاصمة) والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي للاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية وإيقاف من وصفتهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع حسب تعبيرها.

يشار إلى أن أهالى منطقة سوق الجمعة يشاهدون بشكل دوري الطائرات المسيرة التركية وهي تقلع وتهبط من قاعدة معيتيقة الجوية والتي تم إنشاء غرف عمليات يقودها ضباط أتراك داخل القاعدة لقيادة عمليات طائراتهم المسيرة .