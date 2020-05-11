كورونا يعود من جديد إلى بؤرة تفشي الفيروس في مدينة ووهان الصينية ويسجل عددا من الإصابات

كورونا يعود من جديد إلى بؤرة تفشي الفيروس في مدينة ووهان الصينية ويسجل عددا من الإصابات

الصين – أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو أيار في أعلى زيادة يومية منذ 28 أبريل نيسان.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو أيار.

وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان، وسط الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر 2019 فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة منذ 11 مارس آذار.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو مقابل 20 قبل يوم.

وتواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت الأحد 11 إصابة في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو.

ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: “بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع”.

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

المصدر: رويترز + وكالات