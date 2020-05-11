كوريا ج – ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 35 حالة اليوم الاثنين جراء عدوى جماعية في ملاه ليلية في حي إيتايون في سيئول.

ومن بين الـ35 إصابة الجديدة، هناك 29 حالة لانتقال العدوى داخليا والـ 6 حالات المتبقية واردة من الخارج.

وقالت سلطات الصحة العامة اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا زاد بمقدار 35 حالة حتى منتصف ليلة يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق ليصل إجمالي الإصابات إلى 10,909.

وكانت البلاد قد شهدت تراجعا مستمرا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم 9 أبريل الماضي عندما أبلغت البلاد عن 39 إصابة جديدة.

غير أن عدد الإصابات عاد للارتفاع نتيجة العدوى الجماعية في ملاه ليلية في إيتايون. ويبدو أن رجلا يبلغ عمره 29 عاما نقل العدوى لأول مرة في الملاهي الليلية.

ومن بين الـ 29 حالة لانتقال العدوى، جاءت 20 حالة في سيئول، وحالتان في إنتشون، و4 حالات في إقليم كيونغ كي، و3 حالات في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي.

ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة خلال يوم أمس لليوم الرابع على التوالي ليبقى عدد الوفيات عند 256 حالة.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 22 حالة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9,632 حالة. وسجل عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 1,021 شخصا بزيادة قدرها 13 شخصا.

المصدر: يونهاب