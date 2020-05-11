ليبيا – أعلنت مديربة أمن بنغازي أمس الأحد كشف تفاصيل جريمة قتل مجهولة منذ عام 2014 راح ضحيتها مواطنيين اثنين على أيدي ثلاث جناة بمساعدة كتيبة 17 فبراير الإرهابية في ذلك الوقت.

المديرية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم إستحضار المتهم الأول داخل قسم البحث الحنائي بمُديرية الأمن وبالاستدلال معه أعترف بما نسب إليه بأنه قام بقتل المجني عليه الأول بواسطة طلقتين ببندقية نوع FN .

وأضاف مكتب الإعلام الأمني:” أن الجاني إعترف بأنه كان برفقته اشخاص اخرين يتبعون لكتيبة 17 فبراير الإرهابية في ذلك الوقت واعترف ايضاً بأنه سبب المشاجرة كون المجني عليهم يقومون بسرقة محتويات من داخل منزلة في ذلك الوقت كما اعترف الجاني بأن أداة الجريمة وهي بندقية نوع FN متواجدة لدى صديقه وعندها تم انتقال اعضاء التحريات بالقسم إلى صديقه وبأستحضار اداة الجريمة”.

وتابع:” أن المجني عليه إعترف بأنه كان برفقته شخصين أثناء حدوث الواقعة احدهم بقى داخل المركبة والثاني حاضراً للواقعة على الفور تم انتقال وحدة التحريات بالقسم وبضبط الشخصين وبالاستدلال معهم اعترفوا بأن الجاني هو من قام بالتنسيق مع المجموعة الاإرهابية (كتيبة 17 فبراير الإرهابية) سنة 2014 وبحضور الجناة وتسببوا في مقتل المجني عليهم في ذلك الوقت اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم والإحالة إلى النيابة العامة”.

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