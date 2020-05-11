ليبيا – أعلنت مديربة أمن بنغازي أمس الأحد كشف تفاصيل جريمة قتل مجهولة منذ عام 2014 راح ضحيتها مواطنيين اثنين على أيدي ثلاث جناة بمساعدة كتيبة 17 فبراير الإرهابية في ذلك الوقت.
المديرية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم إستحضار المتهم الأول داخل قسم البحث الحنائي بمُديرية الأمن وبالاستدلال معه أعترف بما نسب إليه بأنه قام بقتل المجني عليه الأول بواسطة طلقتين ببندقية نوع FN .
وأضاف مكتب الإعلام الأمني:” أن الجاني إعترف بأنه كان برفقته اشخاص اخرين يتبعون لكتيبة 17 فبراير الإرهابية في ذلك الوقت واعترف ايضاً بأنه سبب المشاجرة كون المجني عليهم يقومون بسرقة محتويات من داخل منزلة في ذلك الوقت كما اعترف الجاني بأن أداة الجريمة وهي بندقية نوع FN متواجدة لدى صديقه وعندها تم انتقال اعضاء التحريات بالقسم إلى صديقه وبأستحضار اداة الجريمة”.
وتابع:” أن المجني عليه إعترف بأنه كان برفقته شخصين أثناء حدوث الواقعة احدهم بقى داخل المركبة والثاني حاضراً للواقعة على الفور تم انتقال وحدة التحريات بالقسم وبضبط الشخصين وبالاستدلال معهم اعترفوا بأن الجاني هو من قام بالتنسيق مع المجموعة الاإرهابية (كتيبة 17 فبراير الإرهابية) سنة 2014 وبحضور الجناة وتسببوا في مقتل المجني عليهم في ذلك الوقت اتخذت الإجراءات القانونية حيالهم والإحالة إلى النيابة العامة”.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.