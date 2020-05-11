ليبيا – أصدر مُدير أمن بنغــازي رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونا بنغـازي العميد عادل عبدالعزيز تعليماته المُشددة لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغازي بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق.

العميد عبدالعزيز شدد بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي على تقيد محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم بإتخاذ كافة الأجراءات الإحترازية والوقائية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق اثناء ساعات الحظر المسموح بها وهو عند الساعة الـ6 مساءً بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء والتشديد على اغلاق كافة الأندية الرياضية والشعبية وصالونات الحلاقة والتجميل ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى واستمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة.

كما وجه هذه التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.

هذا وتأتي تعليمات مدير مديرية أمن بنغازي بناءً على التعليمات المُشددة الصادرة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة -رئيس اللجنة العُليـا لِمكافحة وباء كورونا لفريق عبدالرازق الناظوري وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.