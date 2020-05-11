الصين – أعلنت الصين أن مركبتها الفضائية غير المأهولة التي أطلقت في الـ 5 من الشهر الجاري، عادت إلى الأرض بنجاح.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة غير المأهولة هبطت في موقعها المحدد شمال الصين هذا اليوم في تمام الساعة 13:49 بالتوقيت المحلي (5:49 بتوقيت غرينيتش).

وكانت الصين قد أطلقت هذه المركبة على متن صاروخ Long March 5B يوم الثلاثاء 5 مايو الجاري من مركز وينشانغ للإطلاق الفضائي بجزيرة هاينان، في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

وسبق للصين أن أطلقت من العام 1999 عدة مركبات فضائية من نوع “شنجو” كانت قد طورتها عن مركبات “سويوز” السوفيتية والروسية، لكن المركبة الجديدة تتميز بمقاومة أكبر لدرجات الحرارة، كما أنها أطول من تلك المركبات وأثقل منها، وقادرة على نقل 6 رواد إلى الفضاء.

ويعتبر إطلاق الصين لهذه المركبة ونجاحها بإعادتها إلى الأرض خطوة مهمة ستساعدها مستقبلا في إجراء رحلات مأهولة إلى القمر، وستفتح أمامها آفاقا لمشروع المحطة الفضائية التي ستطلق عليها تسمية “القصر السماوي”.

المصدر: آ ف ب