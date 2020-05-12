“أرامكو” تعلن عن انخفاض صافي الربح بـ25% في الربع الأول

“أرامكو” تعلن عن انخفاض صافي الربح بـ25% في الربع الأول

السعودية – أعلنت شركة النفط العملاقة “أرامكو” اليوم، انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام بنسبة 25%، ما يقل عن تقديرات المحللين، إذ تضررت من تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

وتراجع صافي الربح إلى 62.48 مليار ريال سعودي (16.64 مليار دولار) بعد الزكاة والضريبة في الربع المنتهي في 31 مارس من العام الجاري.

وللمقارنة فقد حققت الشركة السعودية أرباحا قبل عام عند 83.29 مليار ريال سعودي.

وكان محللون يتوقعون ربحا بقيمة 17.8 مليار دولار، وفقا لمتوسط التقديرات من المجموعة المالية “هيرميس” المصرية و”الراجحي كابيتال” السعودية و”أرقام كابيتال” دبي.

وقالت “أرامكو” إن النتائج تعكس انخفاض أسعار النفط الخام، وكذلك تراجع عمليات التكرير وخسائر إعادة تقدير المخزونات.

ووفقا للشركة سيتم توزيع 70.32 مليار ريال أرباحا للمساهمين عن الربع الأول من 2020.

وانخفضت أسعار النفط الخام 65% في الربع الأول، قبل أن يتفق منتجو “أوبك+” على خفض إمدادات الخام للمساعدة في رفع الأسعار وكبح فائض المعروض.

(الدولار=3.75 ريال)

المصدر: “رويترز”