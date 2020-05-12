بروكسل – ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، عقب مجموعة من تقارير الأرباح الإيجابية، لكن الحذر ظل ينتاب المستثمرين مع ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا مع إنهاء اقتصادات إجراءات العزل العام.

وصعد المؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” بنسبة 0.4%، بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش، مع استمرار قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والمرافق في قيادة المكاسب.

وقفزت أسهم “فودافون” بنسبة 3.9% لتقدم دفعا للمؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني، بعدما سجلت شركة الاتصالات زيادة في الأرباح بنسبة 2.6% لعام بالكامل وأبقت على توزيعاتها للأرباح للعام بأكمله.

كذلك صعد سهم شركة “برو سيبين سات1 ميديا” الألمانية بنسبة 10.2% ليتصدر السهم مؤشر “ستوكس 600″، وجاء ذلك بعد أن كشفت “كيه كيه آر” الأمريكية للاستثمار المباشر عن استحواذها على حصة 5.2% في الشركة المتعثرة.

المصدر: “رويترز”