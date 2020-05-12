ليبيا – اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي التونسي زهير حمدي أن قصة الطائرة التركية التي هبطت في جزيرة جربة جنوبي تونس محملة بمساعدات طبية موجهة إلى ليبيا تنطوي على غموض وتشويش كبيرين ، متسائلا عن كيفية نزولها وعن سر التضارب الحاصل بين بلاغ رئاسة الجمهورية الذي أوضح أن المساعدات موجهة للشعب الليبي وبين ما أوردته وكالة الأناضول التركية من أن محتويات الطائرة موجهة إلى الشعب التونسي.

حمدي أعرب في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء عن استغرابه من توقيت نزول الطائرة،معتبرا أن تونس لم تستشر في المسألة وأنها وُضعت أمام الأمر الواقع كما حدث سابقا أثناء زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئة إلى تونس.

الأمين العام للتيار الشعبي إختتم :” هناك ارتباك واضح وضعف كبير من طرف السلطات التونسية في إدارة العلاقات الخارجية بشكل عام وإدارة الملف الليبي بشكل خاص، وفي التعامل مع الجانب التركي الذي بات اليوم يؤدي دورا تخريبيا وتدميريا بشكل سافر وواضح على الأراضي الليبية وينتهك من حين إلى آخر السيادة التونسية باستخدام تونس كممر آمن لتنفيذ أجندته”.