الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي أصيب بحجر في رأسه أثناء مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي أصيب بحجر في رأسه أثناء مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطين – أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي جراء إصابته بحجر في رأسه أثناء مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له إلى أن الجندي قتل جراء مواجهات وقعت أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة يعبد في جنين الليلة الماضية.

وأضاف أن الجندي من مقاتلي لواء النخبة “غولاني” يبلغ من العمر 21 عاما من سكان رامات غان بتل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في البيان، إن قوات الجيش تعمل في هذه الساعة في قرية يعبد في حملة اعتقالات في المنزل الذي ألقيت منه الحجارة التي قتلت الجندي.

وأفادت مراسلتنا بأن الاعتقالات التي نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدة يعبد جنوب جنين قبل حادث قتل الجندي طالت 4 فلسطينيين.

المصدر: RT