الحكومة الأردنية تفرض حظرا شاملا في أول أيام ⁧‫عيد الفطر‬⁩ على تنقل السيارات

الحكومة الأردنية تفرض حظرا شاملا في أول أيام ⁧‫عيد الفطر‬⁩ على تنقل السيارات

الأردن – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام ⁧‫عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً.

ولن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ.

ولفت العضايلة إلى أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء.

واوضح العضايلة سيسمح للمواطنين ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم.

ولفت العضايلة إلى أنه سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو الحالي.

مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها

وأشار العضايلة إلى أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض ‫حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 562 إصابة.

المصدر: RT