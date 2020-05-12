إيطاليا – وافقت الحكومة الإيطالية على البروتوكول الطبي المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو مع تغييرات طفيفة.

وأصدر وزيرا الصحة روبرتو سبرانزا والرياضة فينشينزو سبادافورا بيانا مشتركا أكدا فيه السماح لأندية الدوري الإيطالي إقامة التدريبات الجماعية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقال ممثلو الحكومة الإيطالية إنه يجب إجراء تغييرات طفيفة فقط على البروتوكول الطبي الذي أعده الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قبل بدء التدريبات.

وجاء في البيان المشترك للوزيرين: “تعليمات اللجنة، التي يجب اعتبارها صارمة وملزمة، ستقدم إلى الاتحاد لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول حتى تتمكن الأندية من استئناف التدريبات بأمان ابتداء من 18 مايو”.

وأشار البيان إلى أنه بمجرد تنفيذ التعديلات المطلوبة، ستتمكن الحكومة من إعطاء الضوء الأخضر رسميا للأندية للبدء بالتدريبات الجماعية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ولكن لم يتم تحديد موعد عودة الدوري حتى الآن.

وأجرت الأندية الاختبارات للاعبين وجميع أعضائها على فيروس “COVID-19″، قبل بدء التدريبات الفردية في معسكراتها منذ الرابع من مايو الجاري، بعد حالة الإغلاق الكامل التي عاشتها إيطاليا لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات