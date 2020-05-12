ليبيا – رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بالبيان المشترك الصادر من وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية والجمهورية القبرصية والجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي ندد فيه بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها حكومة اردوغان ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الوزارة جددت في بيان لها رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا وفايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وتجدد تأييدها الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس.

ونوّهت الوزارة إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان وذلك احتراماً لهذا الشهر الفضيل واستجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوماً فاشلاً على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلبهم للمرتزقة الأجانب وتدعوهم للتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغبر المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعار مع حكومة اردوغان.