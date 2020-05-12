انجلترا – أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى اليوم الثلاثاء، إلغاء المرحلة التاسعة من الدوري الماسي التي كانت مقررة في لندن مطلع يوليو المقبل، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد ألعاب القوى في المملكة المتحدة، جوانا كوتس: “نشعر بخيبة أمل كبيرة لتأكيد إلغاء أحد الأحداث الرئيسية في الروزنامة العالمية لألعاب القوى. لكن يجب أن نضع سلامة أسرة ألعاب القوى بأكملها في طليعة كل قرار نتخذه خلال هذه الأوقات غير المسبوقة وأن نضمن أننا نتبع نصائح الحكومة”.

وكان من المقرر أن تقام المنافسات في الرابع والخامس من يوليو على الملعب الأولمبي للعاصمة البريطانية، الذي استضاف أحداث الألعاب الأولمبية 2012.

وانضمت الجولة البريطانية لمنافسات أم الألعاب، إلى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تعليقها أو تأجيلها أو إلغاؤها حول العالم بسبب فيروس “كوفيد-19”.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري الماسي في 17 أبريل الماضي من الدوحة، لكن “كوفيد-19” أحدث فوضى في الروزنامة وأدى إلى إلغاء مراحل الرباط، وزيوريخ، وإرجاء مراحل الدوحة، الصين (في مدينة غير محددة)، ستوكهولم، شنغهاي، إيطاليا (روما ونابولي)، يوجين، باريس، ولوزان.

وفي ظل التعديل الذي طرأ على الروزنامة، أصبح لقاء موناكو في 14 أغسطس، الموعد المبدئي الجديد لانطلاق الدوري الماسي.

المصدر: وكالات