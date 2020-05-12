العراق – تلقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي امس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في العراق.

وشكر الكاظمي الرئيس الأمريكي على التهنئة، مؤكدا “حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة”.

من جهته أشار ترامب وفقا للبيان، إلى أن “العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دورا مركزيا في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي”.

وشدد على حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.

واتفق الجانبان بحسب البيان، على “توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين”.

المصدر: RT