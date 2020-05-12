السعودية – وجهت وزارة الطاقة السعودية، امس شركة أرامكو النفطية بتخفيض إنتاجها من النفط الخام لشهر حزيران المقبل بمعدل مليون برميل يوميًا، ليصل حجم التخفيض الذي تلتزم به المملكة قياسا على إنتاجها في الشهر الحالي نحو 4.8 مليون برميل يوميًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة أن “الوزارة وجّهت شركة أرامكو بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر حزيران المقبل، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من نيسان 2020”.

وأضافت “واس” أنه “بهذا يكون حجم التخفيض الذي تلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر نيسان الماضي، نحو (4,8) أربعة ملايين وثمانمئة ألف برميل يومياً”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف “أوبك+”، في 9 نيسان الماضي، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري أيار وحزيران المقبلين.

وشهدت اسعار برميل النفط، انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المئة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المئة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وجاء ذلك الانهيار الكارثي نتيجة عاصفة من عوامل التباطؤ في السوق، على رأسها الانتشار العالمي المتسارع لوباء الفيروس التاجي الجديد، وإشعال السعودية حرب أسعار بعد تعثر محادثات تحالف “أوبك +”، الذي تشكل في عام 2016 ليشمل روسيا.

وكالات