ليبيا – إعتبر عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا زال يراهن على الحوار السياسي مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) للوصول معه إلى تقاسم السلطة.

الشاطر قال في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إن السراج لا يريد أن يخسر من وصفهم بـ”داعمي حفتر” بقطع العلاقات معهم كي لا يستثنوه مما وصفها بـ”الطبخة”، متوقعاً أن يكون هذا هو السبب في مواقفه الضعيفة والساكتة على ما وصفها بـ”الدول الغازية لليبيا” على حد زعمه.

وعلق على بيان الدول الخمس قائلاً:” اليوم اعتراضاً على اتفاق دولتين وتسجيله لدى الأمم المتحدة كوثيقة متكاملة الشروط القانونية هو نوع من صفاقة و صحة الوجه ، هذه الدول تعمل على زعزعة الأمن في ليبيا تمهيداً لاحتلالها وسرقة خيراتها”.