إسرائيل – وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل امس إلى 16492، بعد تسجيل 30 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 254 إثر تسجيل 5 حالات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بوجود 48 إصابة وصفت حالتهم بالمتوسطة و73 خطيرة، إضافة إلى 64 خاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما تماثل 11548 مصابا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت أمس الأحد تخفيف بعض أنظمة الطوارئ، وبالتالي فإن الإغلاق المفروض سيقتصر على المحلات التجارية خلال ليالي رمضان في البلدات العربية وعلى الأماكن التي أعلن أنها مناطق مغلقة فقط، كما أعلنت إلغاء حظر الدخول إلى الحدائق والمتنزهات العامة.

المصدر: RT + مكان