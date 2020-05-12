ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الاثنين إتصالاً هاتفياً من سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا تم خلاله مناقشة الوضع السياسي وضرورة استئناف الحوار السياسي.

المشري أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري على ما وصفه بـ” الموقف الثابت للمجلس ” ، قائلاً :” لا مكان لحفتر في العملية السياسية وليس له أي دور في المرحلة القادمة”.

وتطرق الطرفان إلى ملف جائحة كورونا وإعطاء البلديات ووزارة الحكم المحلي مساحة أكبر في عملية مواجهة كورونا.

وأثنى رئيس مجلس الدولة على دور ألمانيا وجهودها في حل الأزمة في ليبيا وما تقوم به من مساعٍ محايدة في هذا الخصوص.