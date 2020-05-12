فيينا – ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت مجموعة دول منتجة للنفط، بما في ذلك السعودية، عن خفض إضافي طوعي في الإنتاج لدعم أسواق الطاقة، التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 0.47% إلى 29.78 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.08% إلى 24.4 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط اليوم حالة من التفاؤل، بعدما قالت السعودية والإمارات والكويت، إنها ستنفذ خفضا إضافيا في إنتاج النفط لامتصاص فائض معروض الخام من الأسواق العالمية.

ووجهت وزارة الطاقة السعودية أمس شركة “أرامكو” بخفض إنتاجها في يونيو المقبل بواقع مليون برميل يوميا بشكل إضافي عن الكميات المنصوصة بموجب اتفاق “أوبك+”.

فيما قالت الإمارات إنها ستقلص إنتاج بشكل إضافي أيضا بواقع 100 ألف برميل يوميا الشهر القادم، أما الكويت فقد أعلنت عن تقليصات إضافية بواقع 80 ألف برميل يوميا في الشهر نفسه.

ويرى محللون أن التخفيضات الإضافية يجب أن تساعد على تعافي سوق النفط بشكل أسرع.

وتقوم دول مجموعة “أوبك+” بخفض إنتاجها شهري مايو ويونيو من 2020 بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، أما في النصف الثاني من العام الجاري ستخفض دول المجموعة الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، على أن تخفض منذ بداية 2021 وحتى نهاية أبريل 2022 الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل يوميا.

المصدر: “نوفوستي”