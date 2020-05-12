الولايات المتحدة – اكدت وكالة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إنها تحتاج 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ أكثر من ضعف ما طلبته قبل شهرين، لمساعدة الأطفال ممن يعانون من أزمات إنسانية جراء فيروس كورونا.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور في تصريحات صحفية: “لقد رأينا ما يفعله الوباء بالبلدان ذات الأنظمة الصحية المتطورة ونحن قلقون بشأن ما سيفعله في البلدان ذات النظم الضعيفة والموارد المتاحة الأقل”.

وأضافت أن “الوباء أزمة صحية تتحول بسرعة إلى أزمة تطال حقوق الطفل”، مشيرة إلى أن “الأموال التي تطلبها الوكالة ستساعدنا على الاستجابة للأزمة، والتعافي من آثارها، وحماية الأطفال من آثار الضربة المميتة”.

وتركز اليونيسيف استجابتها الوبائية على البلدان التي تعاني من أزمات إنسانية من خلال العمل على منع انتقال الفيروس التاجي وتقليل أثره على الوصول إلى الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية.

وكانت اليونيسيف أعلنت في تقرير لها أن حوالي 77 في المئة من أطفال العالم، أو 1.8 مليار، يعيشون في 132 دولة فرضت فيها أشكال من القيود بسبب كورونا.

المصدر: رويترز