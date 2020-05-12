برشلونة يتفق مع بيانيتش على عقد لمدة 4 سنوات

برشلونة يتفق مع بيانيتش على عقد لمدة 4 سنوات

إسبانيا – كشفت تقارير صحفية امس أن فريق برشلونة توصل إلى اتفاق مع الدولي البوسني ميرالم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على عقد لمدة 4 مواسم.

وأفادت صحيفة “Sport.es” بأن برشلونة اتفق مع بيانيتش وممثليه على البنود الشخصية لصانع ألعاب فريق “السيدة العجوز”، ويتبقى فقط الاتفاق مع يوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإسباني يتطلع إلى إبرام صفقة تبادلية بدلا من دفع المقابل المادي، وعلى الأرجح سيحصل يوفنتوس على خدمات لاعب الفريق الكتالوني المدافع الفرنسي جان كلير توديبو المعار الآن لفريق شالكه الألماني، إضافة إلى لاعب آخر.

ورفض برشلونة، في وقت سابق، اقحام لاعبيه الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال في الصفقة التبادلية.

شارك ميراليم بيانيتش (30 عاما) في 22 مباراة مع يوفنتوس “البيانكونيري” في الموسم (2019-2020) وسجل خلالها ثلاثة أهداف، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات