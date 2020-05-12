سويسرا – أقر الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، مواعيد إقامة بطولة كأس العالم القادمة والمقررة عام 2023، حيث تقام من 25 آب/أغسطس إلى العاشر من أيلول/سبتمبر 2023.

وأوضح (فيبا) على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن مواعيد البطولة تم إقرارها من خلال المجلس المركزي للاتحاد وبعد التشاور مع الدول المضيفة للبطولة وتوصية من لجنة المسابقات في (فيبا).

وتقام فعاليات دور المجموعات للبطولة في إندونيسيا واليابان والفلبين فيما ستقام المرحلة النهائية للبطولة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وستكون هذه هي النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام منافساتها في أكثر من بلد.

وتشهد البطولة مشاركة 32 منتخبا من جميع قارات العالم لتسير على نهج النسخة الماضية التي استضافتها الصين في 2019.

واستضافت الصين أكبر نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن، بعد تمديد عدد المشاركين فيها إلى 32 منتخبا للمرة الأولى وتوج المنتخب الإسباني بلقبها بعد التغلب على نظيره الأرجنتيني 95-75 في النهائي.

وكالات