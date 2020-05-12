روسيا – تفيد إحصائيات وكالة التحليل Avtostat، بأن حجم مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة في روسيا، انخفض في أبريل بنسبة 64.2% على أساس سنوي، وتراجع إلى 54.5 ألف سيارة.

وذكرت الوكالة، أن حجم مبيعات سوق السيارات في روسيا، في الفترة من يناير إلى أبريل، بدا ضعيفا بالمقارنة مع نتائج البيع العالية في الأشهر السابقة لذلك. ووفقا لعمليات تسجيل السيارات، تم بيع أقل من 500 ألف سيارة خلال هذه الفترة، وهو أقل بنسبة 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشغلت سيارات “كيا ريو” المركز الأول في المبيعات في أبريل – لكن في التعبير العددي، انخفضت المبيعات بنسبة 68.2% لتصل إلى 2848 سيارة، وجاءت سيارات “هيونداي كريتا” في المرتبة الثانية – تراجعت مبيعاتها بنسبة 62% إلى 2484 سيارة، في حين احتلت “لادا جرانتا سيدان” المرتبة الثالثة مع بيع 2255 سيارة (-68.4%).

المصدر: “نوفوستي”