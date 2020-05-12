روسيا – اكدت شركة “تويوتا” لإنتاج السيارات، إنها ستستأنف الإنتاج في مصنعها في سان بطرسبورغ، بشكل كامل اعتبارا من 12 مايو.

وستبدأ كذلك بالعمل، مستودعات قطع غيار الشركة في مقاطعتي موسكو ونوفوسيبيرسك.

وجاء في بيان للشركة: “تم اتخاذ هذا القرار من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بإنهاء نظام التوقف عن العمل، وكذلك على أساس قرارات خاصة لحكومات بطرسبورغ وموسكو ونوفوسيبيرسك، والتي رفعت القيود المفروضة على أنشطة بعض الشركات. بالنسبة لشركة تويوتا، فإن سلامة الموظفين والشركاء والعملاء تعتبر الأولوية رقم واحد، لذلك فإن جميع إجراءاتنا تهدف إلى جعل كل عميل يشعر بالثقة والأمان التام، خلال العمل معنا في أي وقت”.

وأشارت الشركة، إلى أنها تلتزم بجميع الشروط الصحية والوبائية اللازمة المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والمحددة لمواصلة العمل وفقا لمتطلبات وتوصيات الهيئة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان “روس بوتريبنادزور”.

وتوقف مصنع الشركة لتجميع السيارات في بطرسبورغ في أبريل، في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة الروسية، لمواجهة تفشي الوباء.

المصدر: نوفوستي