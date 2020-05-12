اليمن – أعلنت السلطات اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، مدينة “موبوءة” بكورونا المستجد، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وأمراض أخرى بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وكشفت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا ومقرها عدن، رصد خمس حالات إصابة جديدة ووفاة واحدة امس في محافظة حضرموت مما يرفع العدد الإجمالي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى 55 منها تسع وفيات.

وكانت اللجنة أعلنت الأحد عن رصد 17 حالة جديدة 10 منها في عدن حيث بلغت الإصابات الإجمالية حتى الآن 35، بينها 4 وفيات.

ولم يعلن الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وأغلب المراكز الحضرية الكبرى، سوى عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض في مناطقهم.

واتهمت الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها عدن، الحوثيين بالتستر على الوضع في صنعاء وهو ما ينفيه الحوثيون.

وذكرت اللجنة العليا للطوارئ على حسابها في تويتر، أن “الوضع الإداري والسياسي في مدينة عدن يعرقل أي جهود لمواجهة الوباء، ما يستوجب ضرورة تصحيح الوضع كي تتمكن المؤسسات المعنية من القيام بمهامها”.

المصدر: “رويترز”