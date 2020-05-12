إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة مهاجمه السابق إيكو أجيلار، عن عمر ناهز 71 عاما.

ونعى النادي الملكي وفاة لاعبه السابق في بيان رسمي، قال فيه: “يعرب ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة إيكو أجيلار، أحد اللاعبين العظماء الذين ارتدوا قميص نادينا بين عامي 1971 و1979”.

وأضاف البيان: “يريد ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه لزوجته إيفا وأولاده دانيال وفرجينيا، وأحفاده بيلين ورودريغو وجميع أقاربه وأحبائه”.

وواصل النادي في بيانه: “خلال مواسمه الثمانية في ريال مدريد، لعب أجيلار 190 مباراة وسجل 50 هدفا وفاز بـ5 بطولات دوري وبلقبين في مسابقة الكأس الإسبانية، كما كان لاعبا دوليا مع منتخب إسبانيا”.

وأكمل: “توفي إيكو أجيلار عن عمر ناهز 71 عاما، ويقدم ريال مدريد تعازيه لجميع المدريديستا”.

المصدر: realmadrid.com