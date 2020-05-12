كوريا ش – افاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة أربع درجات وقع على مسافة 28 كيلومترا جنوب غربي كوسان في كوريا الشمالية.

ولم تتم الإفادة عن وقوع أي خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 3.8 درجة فى مقاطعة كانجوون بكوريا الشمالية، وقدرت البيانات الأولية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 23 ميلا شمال غربي بيونغ يانغ، حيث شعر السكان في بعض مناطق كوريا الجنوبية بهزات ارتدادية.

وبحسب ما نقلت صحيفة “كوريا هيرالد” عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية، فإن الزلزال بدا “طبيعيا” وليس نتيجة عمليات عسكرية أو تجارب نووية.

المصدر: رويترز+ نيوزويك