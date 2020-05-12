انجلترا – استمر الخلاف بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن استئناف بقية مباريات الموسم على ملاعب محايدة، وفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن”.

ومنحت الحكومة البريطانية امس الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات الرياضية اعتبارا من 1 يونيو/حزيران المقبل دون حضور جماهيري، فيما كانت أندية البريميرليج، تعقد اجتماعا عبر الفيديو، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بـ”مشروع الاستئناف”.

وأكدت “ذا صن”، أنه لا توجد علامات على تغير موقف الفرق من موضوع المباريات المحايدة، لكن جميع الحاضرين بالاجتماع احتفظوا بهدوء أعصابهم، ولم تحدث نقاشات محتدمة.

واستمر الاجتماع قرابة 4 ساعات، ولم يتم الاتفاق على شيء سوى السماح للأندية بالاعتماد على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بعد 30 يونيو/حزيران، حتى انتهاء الموسم فعليا، بشرط أن يوافق اللاعبون على ذلك.

بيد أن اقتراح خوض المباريات على ملاعب محايدة لم يلق قبولا عند البعض، لأنه سيحرم الفرق من ميزة اللعب على أرضها، في وقت هي بأمس الحاجة لهذه الميزة، خصوصا الأندية المهددة بالهبوط وعلى رأسها أستون فيلا وبرايتون وواتفورد.

وستجتمع الأندية مجددا الإثنين المقبل، ومن المتوقع أن يتم التصويت على خوض المباريات على ملاعب محايدة، وهو أمر يحتاج لموافقة ثلثي الأصوات (14 من 20).

من ناحية ثانية، أعلن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، رغبة جميع أندية المسابقة في استئناف الموسم 2019-2020، مشيرا إلى أهمية دور اللاعبين والمدربين في تحقيق ذلك الهدف.

وقال ماسترز في بيان: “لقد راح الكثيرون ضحية هذا الوباء، وتضرر منه عدد كبير للغاية من البشر. في اجتماع اليوم، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي وجميع الأندية على تفهمهم للوضع الحالي الذي يفرضه الوباء فيما يخص النشاط الكروي”.

وأضاف: “نحن فخورون بالدعم الكبير الذي قدمه اللاعبون والأندية ورابطة الدوري الإنجليزي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وهيئات المجتمع المختلفة، ونأمل في استمرار هذا الدعم عندما تعود عجلة كرة القدم للدوران من جديد”.

وأكد ماسترز أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستتبع تعليمات الحكومة والهيئات الصحية في خطتها لاستئناف المسابقة المحلية.

وزاد: “نرحب بهذه الخطوات الأولى، ونحن مستعدون للقيام بدورنا. هناك تواصل دائم بيننا وبين الاتحاد الإنجليزي ورابطة اللاعبين وجميع الجهات المعنية؛ من أجل وضع أفضل تصور ممكن لاستكمال الموسم مع الحفاظ على معايير الأمان”.

وأردف: “كانت هناك رغبة قوية من الجميع في مناقشة كافة التفاصيل والاتفاق على رؤية موحدة، وظهر واضحًا عزم جميع الأندية على استكمال الموسم”.

لكن ماسترز كشف عن رغبة معظم الأندية في خوض مبارياتها على ملاعبها بصورة طبيعية.

وأكمل: “جميع الأندية ترغب في لعب مبارياتها المتبقية على ملاعبها إذا كان هناك إمكانية لذلك. ما تزال المباحثات مستمرة، ولقد تحدثنا مع السلطات عن الظروف التي قد يستأنف من خلالها الدوري الإنجليزي الممتاز، ونؤكد التزامنا بكل إرشادات وتعليمات السلامة والأمان”.

وكالات