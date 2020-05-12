كندا – توصلت شابة كندية إلى وسيلة تمكنها من تهنئة والدتها بعيد الأم، ومعانقتها من دون تعريضها لخطر الإصابة بعدوى الفيروس التاجي.

القصة بدأت عشية عيد الأم في 11 مايو، حين قررت كارولين إليس، أنها لن تترك والدتها من دون تهنئة مباشرة بهذه المناسبة، وأدركت في ذات الوقت أن اقترابها من والدتها ولمسها، مخاطرة كبيرة باحتمال إصابتها بعدوى الفيروس التاجي، المميت وخاصة لكبار السن.

ولأن الحاجة أم الاختراع كما يقولون، هداها تفكيرها إلى ابتداع وسيلة تمكنها من معانقة والدتها من دون الخوف من تعريضها لأي خطر محتمل، سمتها “HUGlove”، وهي عبارة عن قطعة مستطيلة مصنوعة من البولي إيثيلين، علقت في الفناء على حبل الغسيل، وزودت بزوجين من الأكمام، تسمح بعناق متبادل من دون ملامسة مباشرة.

المصدر: نوفوستي