ليبيا – رأى رئيس بعثة “إيريني” الأوروبية الأدميرال فابيو أغوستيني أنه على غرار ما قاله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فإن مهمة إيريني ليست الحل بل جزء من مساهمة الاتحاد لتحقيق السلام الذي يمر عبر القرارات والمداولات السياسية.

أغوستيني وفي مقابلة مع صحيفة” ميسّاجّيرو” الإيطالية أمس الإثنين وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال:”سنعمل بطريقة متوازنة تجاه جميع البلدان المعنية وجميع الأطراف المشاركة فهناك في الوقت الحاضر 20 دولة تشارك بالأفراد والمعدات وهي نتيجة ممتازة نظر لأن الجميع يواجهون حالة طوارئ كوفيد 19 التي لم تدخر حتى الإجراءات اللازمة للشروع بهذه المهمة”.

وذكر أغوستيني:” أن السفينة الفرنسية المشاركة بالمهمة والتي لديها قدرة كشف جوي تتيح لنا مراقبة حركة الملاحة البحرية وربما الجوية أيضاً”، مبينا أن الهدف الأولي هو تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا أما المهام الثانوية فهي المساعدة على منع صادرات النفط غير المشروعة وتهيئة خفر السواحل الليبي والبحرية ودعم مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشار قائد إيريني الى أن أجهزة الإستخبارات التابعة للدول الأعضاء وكذلك الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية والتي سنزَّود بها قبل وكالة (SatCen) الأوروبية ستكون عنصراً أساسياً في عملنا،وفقاً لقوله.

أما فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، أوضح الأدميرال الإيطالي قائلاً:” إنه على العكس من مهمة صوفيا السابقة فإن هذه مهمة ثانوية بالنسبة لنا ومع ذلك سنحاول نشر قطع بحرية لاعتراض ورصد جميع أنواع الاتجار غير المشروع”.

وخلص أغوستيني الى القول:” محاربة الاتجار بالبشر تتم أيضاً من خلال تدريب الأفراد الليبيين ليتمتع خفر السواحل وقوات البحرية بالاستقلالية بشكل متزايد، لإدارة الأمن داخل مياهها الإقليمية بينما سنظل نحن وآلياتنا بعيدين عن هذه المسألة”