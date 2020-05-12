كوجر : العراق غير قادر على تجاوز أزمته المالية والاقتصادية دون اللجوء إلى الأقتراض

كوجر : العراق غير قادر على تجاوز أزمته المالية والاقتصادية دون اللجوء إلى الأقتراض

العراق – رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن العراق غير قادر على تجاوز أزمته المالية، والاقتصادية، من دون اللجوء الى الاقتراض سواء داخلياً او خارجياً.

وقال كوجر انه ليس امام الدولة العراقية، سوى خيار اللجوء للاقتراض لمواجهة الازمة والاقتراض الداخلي محدود والازمة كبيرة، ما يجعلها تضطر للجوء إلى الاقتراض الخارجي.

وأضاف كوجر، ان العراق دولة نفطية ومحورية، في منطقة حساسة من الناحية الجغرافية، لذا فإن امكانية حصوله على القروض متوفرة، وهنالك دول كثيرة مستعدة لدعمه، خاصة وان ذلك سيكون له مردودات اقتصادية لها في المستقبل.

وكالات