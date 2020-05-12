انجلترا – حذر موقع إلكتروني الجمهور البريطاني من أن طرود البضائع التي تصل للبيوت عبر الإنترنت يجب أن تترك لمدة 72 ساعة قبل فتحها لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه النصيحة من موقع إلكتروني أثبت نجاحه في الحد من انتقال العدوى لإنفلونزا الخنازير الموسمية، وقع تعديله.

وتشمل الاقتراحات الأخرى، تطهير الأسطح بانتظام في المنزل، واتباع مقاييس صحية أفضل بين التدابير المنزلية.

ويأمل الباحثون من جامعات باث وبريستول وساوثهامبتون أن يساعد موقع Germ Defence المعاد استخدامه في تغيير سلوكيات الناس وخفض العدوى.

ويعتمد الموقع على تقنيات تغيير السلوك لتوفير خطة للمستخدمين لتقليل تعرضهم لـ Covid-19 والحمل الفيروسي داخل المنزل.

ويقول الباحثون إن هذا مهم بشكل خاص للحد من العدوى عندما يغادر أحد أفراد الأسرة ويعود مرة أخرى.

وقال الدكتور بن أينسورث، من قسم علم النفس في جامعة باث: “نعلم أن Covid-19 يتم التقاطه بنفس الطريقة التي يتم بها القبض على الفيروسات الأخرى”.

وأضاف: “يقدم Germ Defense نصائح حول كيفية حماية نفسك باستخدام نفس الأساليب التي نجحت في مكافحة الفيروسات الأخرى”.

وتابع: “لا يستغرق الأمر سوى 10 دقائق لاستعراض المعلومات، ولكن يمكن أن يساعد في حمايتك من فيروس كورونا، كما يوفر لك عمرا أقل لنزلات البرد والإنفلونزا”.

ويشدد الموقع على ضرورة وضع الطرود في خزانة لمدة ثلاثة أيام للسماح لأي فيروس على الأسطح أن يموت تماما.

ويقول Germ Defense: “قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أيام (72 ساعة) حتى يموت الفيروس التاجي تماما على الأسطح الصلبة، مثل الكرتون أو البلاستيك أو المعدن .. إذا استطعت الانتظار ثلاثة أيام، فإن خطر الإصابة بالفيروس يصبح عند أدنى مستوياته”.

ويعمل الفريق المسؤول عن Germ Germ عن كثب مع Public Health England، ويتم ترجمة الموقع الإلكتروني إلى أكثر من 20 لغة.

المصدر: ديلي ميل