مصر – نشرت وزارة السياحة المصرية سلسلة من الفيديوهات التعريفية والصور من داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، شملت عرضا وشرحا عن أقدم نموذج من مفاتيح الكعبة حتى الآن.

وحسب مديرة المركز التعليمي بالمتحف جيهان نبيل، فإن نسخة المفتاح ترجع إلى العصر المملوكي، وعهد السلطان المملوكي الأشرف شعبان.

وأضافت: “نقش على هذا المفتاح آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر… إلى آخر الآية)”.

وتابعت: “سجل عليه اسم وألقاب السلطان الأشرف شعبان، ويحمل تاريخ صنعه عام 765 هجرية ما يقابل 1363- 1364 ميلادية”.

المصدر: RT