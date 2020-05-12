انجلترا – تراقب كل الأندية الكبرى حول العالم التطورات الأخيرة بشأن نقل ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي، التي قد تخدم خططهم للموسم الجديد.

ويأمل ريال مدريد في إتمام عملية شراء نيوكاسل، حيث يطمح ملاكه المحتملين لتغيير صورة النادي عبر التعاقد مع قائمة من النجوم المنبوذين في ريال مدريد وأندية أخرى.

من بين هؤلاء الويلزي جاريث بيل الذي يتصدر قائمة الراحلين المحتملين عن الميرنجي خلال الانتقالات المقبلة، في ظل إخفاقه في ترك بصمة في السنوات الأخيرة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الملاك الجدد المحتملين لنيوكاسل يضعون بيل على قائمة أولوياتهم.

واقترب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من شراء نيوكاسل مقابل 400 مليون جنيه إسترليني، وفي انتظار فقط موافقة رابطة البريميرليج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيل يُفكر أيضًا في عرض إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه نجم الميرنجي السابق ديفيد بيكهام، وأبدى اللاعب إعجابه الشديد بالدوري الأمريكي خلال تصريحاته الأخيرة.

وكان الريال قد سعى للتخلص من بيل الصيف الماضي، لكن الويلزي تمسك بالاستمرار لنهاية عقده حتى صيف 2022، أو الحصول على نفس راتبه السنوي في الريال (25 مليون يورو)، في ناديه الجديد.

وأمام هذه المبالغات ورط اللاعب ريال مدريد، إذ تراجعت العروض المقدمة له، ليبقى أخيرا في الفريق.

وكالات