مصر – توفى فجر اليوم الثلاثاء الفنان الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ويتم الآن تشييع الجثمان من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الكبير الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

يذكر أن الفنان الكبير إبراهيم نصر له باع طويل مع برامج الكاميرا الخفية، حيث أصبح من أهم روادها على مدار أكثر من عقدين من الزمان، وله مشاركات تليفزيونية وسينمائية مهمة أبرزها “شمس الزناتى”، مع الزعيم عادل إمام.

اسمه بالكامل إبراهيم نصر النخيلي، نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط، لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة فقد كان مقاولاً معمارياً، وظهرت ميوله الفنية مبكرا حيث ترأس فرق مدرسته في التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا. حصل على ليسانس الآداب عام 1972وعقب تخرجه توسط له الشاعر والمؤلف بخيت بيومي لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج تقدمه المذيعة الراحلة أماني ناشد بعنوان “عزيزي المشاهد” وكانت لحظة ميلاده الفني. شارك في عدة مسلسلات وأفلام نال من خلالها شهرة واسعة، واشتهر ببطولة أشهر برنامج للمقالب وكان بعنوان “الكاميرا الخفية” ثم تطور في البرنامج وقام بدور “زكية زكريا”. شارك في أفلام “بيت بلا حنان” عام 1976 و”حد السيف” عام 1986، “امرأة واحدة لا تكفي” عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم “اكس لارج” عام 2011.

وكالات