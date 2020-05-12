مصر – أعلن رئيس نادي ​الزمالك​ المصري، مرتضى منصور، أمس الاثنين، وفاة مسؤول الإدارة الزراعية في النادي إثر إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه توفي في منزله، وأن النادي اَمن بعد تعقيمه.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتم إبلاغه بإصابة مسؤول الزراعة في النادي، موضحا أنه عندما علم بإصابته، منعه ومنع أسرته من دخول النادي.

وأضاف أنه تم أخذ مسحات من 25 عاملا في الإدارة الهندسية خالطوا المهندس المتوفى بكورونا، وجاءت النتائج سلبية.

وأوضح منصور، أنه تم فصل المدير الإداري للزمالك لأنه أخفى وجود إصابة بكورونا داخل النادي، مشيرا إلى أنه علم بالإصابة من الخارج.

وناشد منصور الدولة بضرورة فرض حظر التجوال الكامل حتى نهاية عيد الفطر للسيطرة على فيروس كورونا.

وكان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى يوم أمس الاثنين في مصر، وصل إلى 9746 حالة من ضمنها 2172 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 وفاة.

المصدر: وكالات