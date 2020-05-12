سويسرا – يدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، إقامة مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي هذا الموسم، في ملاعب محايدة إذا تطلب الأمر لاستكمالها.

وأكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية امس أن “يويفا” يرغب في استئناف دوري الأبطال خلال شهر أغسطس، لذلك من المقرر لعب بقية مباريات إياب الدور ثمن النهائي، يوم 7 أغسطس.

ويدرس المسؤولون لعب بقية المباريات في ملاعب محايدة، في حال استمرار الوضع الطبي السيء ببعض البلدان مثل إنجلترا وإيطاليا، حتى شهر أغسطس المقبل.

يذكر أنه كان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال “التشامبيونز ليغ” لعام 2020، في مدينة إسطنبول التركية، ونهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في مدينة غدانسك البولندية.

المصدر: وكالات