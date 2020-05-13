روسيا – أكد السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي موقف طهران الداعم لتخفيضات الإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، وقال إن بلاده مقتنعة بأهميتها، وتؤيد الجهود المبذولة لبث الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف السفير خلال مقابلة مع وكالة “نوفوستي” نشرت اليوم الأربعاء، أن “إيران، بصفتها عضوا في منظمة (أوبك) وفي (أوبك+)، مقتنعة بضرورة خفض الإنتاج وتعاون جميع البلدان المنتجة للنفط من أجل إيجاد توازن في السوق واستقرار أسعار النفط. وتحقيقا لهذه الغاية، أجرى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، محادثات مع بعض زملائه، ومن ضمنهم وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك”.

ونوه السفير، بأن إيران تدعو إلى أن تكون أسعار النفط متوازنة ومستقرة، ما يصب في مصلحة منتجي النفط ومستهلكيه على حد سواء.

المصدر: “نوفوستي”