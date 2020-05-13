ليبيا – أفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أجرت محادثة هاتفية أمس الثلاثاء مع كاتبة الدولة للشؤون الخارجية التونسية سلمى النيفر.

سيريني أعربت بحسب ما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء عن قلق الحكومة بشأن تجدد الأعمال العدائية في ليبيا في الأسابيع الأخيرة ، مؤكدة أنه بالنسبة لإيطاليا لا يوجد حل عسكري في ليبيا.

وشددت على ضرورة البدء من الوقف الفوري للقتال ووقف إطلاق النار والحوار السياسي وفقًا لنتائج مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

كما أكدت سيريني أن المهمة البحرية التي قررها الاتحاد الأوروبي بقيادة الإيطالي إيريني ستكون أداة مهمة للتأكد من كل انتهاك لحظر الأسلحة بحيادية وتوازن .