افريقيا – ناشد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مجلس الأمن الدولي، مساعدة البلدان الإفريقية في تصديها لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماع له حول مواجهة مرض “كوفيد-19” امس: جائحة كورونا تمثل “تهديدا جوهريا لحياة البشر والسلام والأمن في العالم، وندعو بهذا الصدد مجلس الأمن الدولي إلى أن يساهم، وفقا لمسؤوليته الأساسية في المساعدة على السلام والأمن الدوليين، في الجهود المبذولة في إفريقيا والعالم على حد سواء، واتخاذ تدابير ضرورية لمواجهة الجائحة”.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الإفريقي قلق جدا إزاء استمرار تفشي جائحة كورونا في القارة الإفريقية وجميع تبعاتها بالنسبة للسلام والأمن، وكذلك تأثيرها على الحياة الاجتماعية الاقتصادية في البلدان الإفريقية”.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عن تسجيل أكثر من 68 ألف إصابة بفيروس كورونا في أنحاء القارة، وأكثر من 2,3 ألف وفاة، وتماثل أكثر من 23 ألفا للشفاء.

المصدر: تاس