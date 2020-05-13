ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن التدخل التركي في ليبيا ما كان ليتم لولا الحصول على الضوء الأخضر من إحدى الدول الفاعلة في الأمم المتحدة.

التكبالي وفي تصريح خاص لموقع “الهلال اليوم” أوضح أن التدخل التركي مهما بدا كبيرا إلا أنه محدود ولم يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يطوره أكثر من ذلك إلى الآن على حد قوله.

وأشار إلى أنه بالرغم من الصمت الدولي عن توريدات السلاح والمرتزقة إلى ليبيا إلا أن بعض الدول الأوروبية ومصر وبعض الدول العربية لن تسمح بتطويره إلى تدخل فعلي على الأرض، موضحاً أن مشكلة أردوغان ظنه أن السماح له بتوريد السلاح لعصابات طرابلس هو بمثابة تصريح له بفعل ما يريد في المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أنه يحاول تدشين التدخل في أفريقيا من ليبيا بعدما حاول أولا من تونس لإقلاق الفرنسيين ولكنه لم يفلح لأن الشعب التونسي بدأ التحرك ضده.

وتابع أن غرض أردوغان الأساسي من توقيع اتفاقيتين مع حكومة الوفاق هو فرض نفسه على الأوروبيين الذين كانوا يتفاعلون لبداية شراكة تضمن لهم الحصول على الطاقة بعيدا عن تركيا وروسيا، مؤكدا أن النزاع على ليبيا هو نزاع على تجمعات الغاز في البحر المتوسط والأسواق، مشيرا إلى أنه لو اكتفت أوروبا بالغاز القريب في جنوب المتوسط ستخسر روسيا ورقة ضغط قوية علاوة على أن قطر ستخسر سوقا مربحة.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن اللعبة العثمانية مجرد تخاريف في عقلية اردوغان وهو قبل غيره يعلم أن الغرب والشرق لن يسمحا للرجل المريض بأن ينتعش من جديد، مضيفًا :”ولكنه استعملها لتحريك النعرة الأثنية في بلد ممزق تقود بعض مدنه عصابات متطرفة على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة”.